Kolombiya'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, merkez üssü başkent Bogota'nın 300 kilometre güneybatısındaki Huila eyaleti olan deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk belirlemelere göre, 5,6 büyüklüğünde ölçülen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Bu arada, deprem nedeniyle Bogota Havaalanı'ndaki pistin zarar görüp görmediğinin tespiti için uçuşlara geçici olarak ara verildi. Ülkede son olarak ekim ayında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. AA

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