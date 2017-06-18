Kolombiya'da AVM'de bombalı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Kolombiya’nın başkenti Bogoto’da bir alışveriş merkezinde patlama oldu.

Patlamada biri Fransız vatandaşı olmak üzere 3 kişinin öldü, 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemeler sürerken, bazı yerel basın organlarında sorumlu gösterilen işaret edilen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), saldırıyı kınadı.

Başkenti Bogoto’daki Andino alışveriş merkezinde patlama oldu. İlk belirlemelere göre alışveriş merkezinin tuvaletlerinden birinde gerçekleşen patlama 3 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Ölenler arasında 23 yaşındaki bir Fransız vatandaşının da bulunduğu belirtildi. Kolombiya basınına göre Fransız genç, 6 aydır bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Bogoto’nın yoksul mahallelerinden birinde çalışma yürütüyordu. Diğer iki kurbanın ise 27 yaşında Ana María Gutiérrez ve 31 yaşında Lady Paola Jaimes olduğu açıklandı.

“Barış düşmanları istediklerini alamayacak"

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, barış düşmanlarının istediklerini alamayacaklarını söyleyerek, olayla ilgili soruşturmanın başladığını duyurdu. Ailelerle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Başkan, incelemelerde bulunmak üzere Andino alışveriş merkezine gitti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FARC saldırıyı kınadı

Bazı yerel basın organlarında saldırının faili olarak işaret edilen FARC ise saldırıyı kınadı. FARC lideri Rodrigo Londoño, Twitter’dan "Bogota kurbanlarıyla dayanışma içindeyiz. Böylesi bir eylem sadece barış ve uzlaşmaya giden yolları kapatmak isteyenlerden gelebilir” mesajını paylaşırken, FARC adına hükümetle müzakereleri yürüten başmüzakereci Ivan Marquez de yine Twitter'dan "Barış, Andino alışveriş merkezindeki gibi üzücü olayları Kolombiya'dan uzaklaştırmalı. Kim barışı sabote etmek ve ona zarar vermek istiyor?” diye yazdı.