Kolombiya'da bir uçak kazası daha!

Kolombiya'nın Puerto Carreno kentinde nakliye uçağının düşmesi sonucu 5 kişi öldü.

Kolombiya Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Puerto Carreno kentinden Bogota'ya gitmek üzere havalanan Boeing 727 tipi nakliye uçağının kalkıştan 3 dakika sonra düştüğü belirtildi. Uçakta bulunan 6 kişiden yalnızca biri kurtulabildi. Nakliye uçağının, havayolu taşımacılık şirketi Aerosucre'ye ait olduğu ve kazanın ardından soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 29 Kasım 2016'da Kolombiya'da düşen ve Brezilyalı futbol takımı Chapecoense'i taşıyan yolcu uçağından 5 kişinin yaralı olarak kurtulmuş, 76 kişi ise can vermişti. AA

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