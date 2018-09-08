Kolombiya: Filistin'i tanımaya devam edeceğiz

Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo, "Ülkemizde Filistin’in tanınma kararını geri alma gibi bir niyet yok. Bundan geri adım atmayı düşünmediğimiz gibi durumu ilerletmeyi de düşünmüyoruz. Her şey olduğu gibi devam edecek." dedi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un görevini bırakmaktan önce aldığı Filistin'i tanıma kararında değişiklik yapmayacaklarını belirtti.

Kolombiya gazetelerinden El Tiempo’daki habere göre, ABD’de bulunan Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo, bir konferansta yaptığı açıklamada, "Ülkemizde, Filistin’in tanınma kararını geri alma gibi bir niyet yok. Bundan geri adım atmayı düşünmediğimiz gibi durumu ilerletmeyi de düşünmüyoruz. Her şey olduğu gibi devam edecek." dedi.

Tanıma kararına rağmen Filistin ile ilişkilerde yeni bir adım atılmayacağını söyleyen Trujillo, Mısır ve İsrail’deki büyükelçiliklerin vatandaşlarının resmi konulardaki taleplerini ve işlemlerini karşılamaya yeterli olduğunu, Filistin'de diplomatik temsilcilik açmayacaklarını ifade etti.

Kolombiya, görev süresi 7 Ağustos'ta sona eren eski Devlet Başkanı Santos'un 3 Ağustos’ta aldığı kararla Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

İsrail, Bogota Büyükelçiliği aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamayla kararın kendileri için "sürpriz ve hayal kırıklığı" olduğunu duyurmuş, Büyükelçi Marco Sarmoneta da Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez'i ziyaret ederek rahatsızlıklarını iletmişti.

Sarmoneta, Santos'un kararını, "Sadık bir müttefike atılmış, üstelik hem ülkeler hem de liderler arasındaki yakınlıkla ve ilişkilerin kalitesiyle çelişen bir tokat" olarak nitelemişti.

Nüfusu 49 milyonu aşan Kolombiya, Santos'un aldığı bu karara kadar bağımsızlığını 15 Kasım 1988'de ilan eden Filistin devletini tanımayan tek Latin Amerika ülkesiydi.