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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Kolombiya, Venezuela'daki büyükelçisini geri çekti

01 Nisan 2017, Cumartesi 11:05
Kolombiya’nın Caracas Büyükelçisi Ricardo Lozano, Venezuela’daki son gelişmeler üzerine ülkesine geldi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin, Lozano’nun Kolombiya'ya döndüğünü, Dışişleri Bakanlığında büyükelçi ile yaptığı basın toplantısıyla açıkladı.

Venezuela’daki Yüksek Mahkemenin, muhaliflerin çoğunlukta olduğu Kongrenin yetkilerini elinden alma kararının ardından Lozano’yu çağırdıklarını bildiren Holguin, "Büyükelçi istişareler için burada kalacak. Umarız, Yüksek Mahkeme verdiği karardan, Venezuelalıların yararına olacak şekilde geri döner." dedi.

"Krizi ağırlaştıracak adımları kabul etmiyoruz"

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da Venezuela'da yaşanan son gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Venezuela Yüksek Mahkemesinin kararının "keyfi" ve "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Santos, bu ülkenin yaşadığı durumdan çıkabilmesi için barışçıl bir yolun bulunmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Santos, "Kolombiya dikkat ve ilgiyle Venezuela'da olanları takip edecek. Diyalog asla devre dışı bırakılmamalıdır. Uluslararası toplumun da olanlar karşısında net ve güçlü mesajlar vermesi gerekiyor. Kolombiya olarak yardım etmeye hazırız ama krizi ağırlaştıracak önlemleri de kabul etmiyoruz." dedi.

Venezuela'da Yüksek Mahkeme, muhaliflerin kontrolündeki Kongrenin yetkilerini üzerine aldığını açıklamıştı.

Muhalefet, kararın diktatörlüğe giden yolda dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini gösterdiğini savunmuş, başkent Caracas'ta halk, sokaklara dökülerek kararı protesto etmişti.

Bölge ülkeleri ve bölgesel örgütlerin de büyük tepkisini çeken kararı, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, "yasama darbesi" olarak nitelemişti.

Görev süresi 2019'da dolacak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardımcılığını yaptığı sosyalist lider Hugo Chavez'in hayatını kaybetmesinin ardından 15 Nisan 2013'te yapılan seçimde iktidara gelmişti. 

2015'teki seçimde muhalif Demokratik Birlik Masası (MUD) koalisyonu, 17 yıl aradan sonra ilk kez parlamentoda çoğunluğa ulaşmıştı. Yüksek Mahkeme, 2015'teki seçimden bu yana Kongreye karşı Maduro'nun lehinde kararlar almasıyla tanınıyor.

AA

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