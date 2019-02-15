Komşuda grip salgını alarmı: 56 kişi öldü

Yunanistan’da, son 3 ayda H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınında 56 kişinin öldüğü bildirildi.

Yunanistan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (KEELPNO) yapılan açıklamada, grip nedeniyle sağlık merkezlerine başvuran hasta sayısında son günlerde ciddi artış kaydedildiği, son bir haftada yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 18 kişinin öldüğü ifade edildi. Açıklamada, son 3 aydır H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınında 56 kişinin öldüğü belirtildi. Yaklaşık 226 kişinin H1N1 virüs salgınından etkilendiği aktarılan açıklamada, sağlık merkezlerine başvuran 40 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığı kaydedildi. Yetkililer, H1N1 virüsünün halen yayılma aşamasında bulunduğuna dikkati çekerek, halka aşı olmaları çağrısı yaptı. AA

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