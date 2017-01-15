Komşudan Türkiye'ye destek...

Gürcistan Dışişleri Bakanı Janelidze,"Türkiye, teröre ve aşırıcılığa karşı haklı mücadelesinde galip gelecektir, Gürcistan'ın desteği de hep yanında olacaktır." dedi.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'na konuk olan Gürcistan Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze, ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ülkesinin Türkiye'ye verdiği desteği değerlendirdi.

Janelidze, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili'nin darbe girişiminden kısa bir süre sonra Türkiye'yi ziyaret ettiğini, bu ziyarette iki ülke arasındaki ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının da yapıldığını hatırlatarak "Türkiye, teröre ve aşırıcılığa karşı haklı mücadelesinde galip gelecektir, Gürcistan'ın desteği de hep yanında olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Janelidze, "Gürcistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bölge için örnek ilişkiler olarak kalacağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Referandumun tüm bölge için vahim sonuçları olur"

Abhazya ve Güney Osetya'daki son durumu değerlendiren Janelidze, Rusya'nın Gürcistan'ın tercihlerini etkilemek ve Batı yanlısı yönelimlerini engellemek istediğini vurguladı.

Janelidze, Rusya'nın bu bölgeleri ilhak sürecini de başlattığına dikkati çekerek "Tshinvali (Güney Osetya) işgal rejimi, 2017 içerisinde bölgenin Rusya'ya katılması referandumu yapılacağını açıkladı. Eğer referandum gerçekleşirse bunun sadece Gürcistan için değil, tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından vahim sonuçları olacaktır." dedi.

Gürcistan'ın AB ve NATO'ya entegrasyonu

Avrupa Birliği'nin (AB) Gürcistan'ın vize serbestisi önündeki engelleri kaldırmasına ilişkin süreci değerlendiren Janelidze, hükümetlerinin bunun için 3 yıl boyunca çok çalıştığını ve yükümlülüklerinin tümünü yerine getirdiğini belirtti.

Gürcistan-NATO ilişkilerine de değinen Janelidze, "NATO'ya entegrasyon, Gürcistan'ın bir numaralı dış politika ve güvenlik politikası önceliğidir." dedi.

Janelidze, Avrupa- Atlantik entegrasyonunun kendileri için bir süreç olduğunu ve bu sürecin her aşamasını takip etmeye hazır olduklarını belirtti.