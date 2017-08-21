Kongo'da acı bilanço: Ölenlerin sayısının 200'ü aştı!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen hafta sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısının 200'ü aştığı bildirildi.

Ituri eyaleti yetkililerinden Pacifique Keita, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Tara kentinde yaşanan toprak kaymasında göçük altında kalanları bulmak için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirtti. Felakette 200'den fazla kişinin öldüğünü kaydeden Keita, heyelan sonrası bölgede salgın hastalıkların yayılmaması için dezenfeksiyon çalışmalarının yapılacağını söyledi. *** Okumak için tıklayınız: Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi 'musibetler' için ne diyor? AA

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