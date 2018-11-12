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12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Kongo'da yük treni raydan çıktı: 40 ölü

12 Kasım 2018, Pazartesi 09:42
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda seyir halindeki yük treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada en az 40 kişinin öldüğü bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Lumbashi şehrine doğru hareket eden yük treni ülkenin doğusunda yer alan Kindu ve Kamina kentleri arasında raydan çıktı.

Meydana gelen kazada yük trenine kaçak bindiği belirtilen yolculardan 40'ı ölürken, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın aşırı hız ve demiryolundaki yetersizlik nedeniyle olduğunu belirtiliyor.

KDC Ulusal Demiryolu Kurumu (SNCC), kazanın asıl nedenini belirlemek için araştırmanın devam ettiğini açıkladı.

Ülkede, demiryolu altyapısının yeterince gelişmemesi nedeniyle sık sık tren kazaları yaşanabiliyor. Ulaşımın da yeterince gelişmemesi ve pahalı olmasından dolayı birçok kişi yük trenine kaçak binerek, seyahat etmeye çalışıyor.

Ülkede 2017 yılında bir yük treninin yine raydan çıkmasıyla oluşan kazada trene kaçak bindiği belirtilen 35 kişi yaşamını yitirmişti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Kongo, tren, kaza, ulaşım
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