Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 23 toplu mezar bulundu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 toplu mezar bulunduğu bildirildi.

Ülkedeki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bürosu (UNJHRO) Direktörü Jose Maria Aranaz, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkenin Kasai bölgesinde toplu mezarlar olduğunu bildiklerini söyledi. Nkoto, Kabeya, Nguema ve Tshimbulu kasabalarında 23 toplu mezar olduğunu belgelediklerini belirten Aranaz, bunu ülkenin üst düzey yetkilileriyle paylaştıklarını ifade etti. "Durum gerçekten tedirgin edici. Bunu aydınlığa kavuşturmamız gerekiyor. İşlenen ve işlenmeye devam eden cinayetlerin sorumlularını adalet önüne çıkarmalıyız. Endişeliyiz." ifadelerini kullanan Aranaz, suçluların adalet önüne çıkarılması için yürütülecek soruşturmada, Afrika Birliğinin ve diğer uluslararası kuruluşların da Kinşasa yönetiminin yanı sıra konuya dahil olması gerektiğini vurguladı. Ülkede, Kamuina Nsapu adlı grup üyeleri geçen ağustosta polis tarafından öldürülen Kamuina adlı liderlerinin intikamını almak için ülkenin orta kesiminde zaman zaman saldırılar düzenliyor. Kasai Central'de kamu kurumlarını hedef alan silahlı grup, bölgede onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. AA

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