Kongre binası ateşe verdiler

Paraguay'da anayasa değişikliğini protesto eden göstericiler, kongre binasını ateşe verdi.

Güney Ameri̇ka ülkesi Paraguay'da Senatoya sunulan ve devlet başkanının ikinci kez seçilmesini öngören anayasa değişikliği, 45 senatörden 25'inin evet oyuyla kabul edildi. Bunun üzerine, Kongre binası önünde anayasal değişikliği protesto eden göstericilerle polis arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında bazı göstericiler, polis kordonunu geçerek Kongre binasının ilk katına girdi ve buradaki belgelerle mobilyaları ateşe verdi. Polis, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahale ederek göstericileri binadan çıkarmaya çalışırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Senato Başkanı Roberto Acevedo, yasa değişikliğinin oylamaya sunulmasındaki sürecin Senato kurallarını ihlal ettiğini ve Yüksek Mahkemeye oylamanın iptali için itirazda bulunduğunu açıkladı. Paraguay'da devlet başkanlarının görev süresi 5 yıl. Yasa değişikliği, Devlet Başkanı Horacio Cartes'in 2018'de düzenlenecek seçimde bir kez daha aday olmasının önünü açıyor.

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