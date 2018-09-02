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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kore, okullarda kahveyi yasaklıyor

02 Eylül 2018, Pazar 17:25
Güney Kore hükümetinin sağlıklı hayatı teşvik etme amaçlı başlattığı bir program çerçevesinde ülkedeki bütün ilkokul, ortaokul ve liselerde kahve satışı ve tüketiminin yasaklanması planlanıyor.

Yasak sadece öğrenciler değil öğretmenler için de geçerli. Korea Times’ın haberine göre Güney Kore Gıda ve İlâç Güvenliği Bakanlığı 14 Eylül’den itibaren ülkedeki bütün ilkokul, ortaokul ve liselerde kahve satışı ve tüketimini yasaklayacak.

Bakanlık bu adımla fazla kahve tüketiminin yan etkileri olan kalp çarpıntısı, uyku bozuklukları, baş dönmesi ve asabiyet gibi yan etkiler ile mücadele edileceğini vurguladı. Bakanlık küçük yaştakilerin sürekli kahve tüketmesinin fizikî ve akıl sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri olacağı uyarısında da  bulundu. Sputnik’in haberine göre, bir bakanlık yetkilisi “Düzenleme ile çocuklar ve gençler arasında sağlıklı gıda tüketme alışkanlığı oluşturmayı amaçlanıyor. Kahvenin bütün okullarda yasaklandığından emin olmak için gerekeni yapacağız” dedi. Ülkede şu anda mevcut olan yasaya göre, yüksek kalorili, yüksek kafein düzeyli veya besin değeri düşük ürünlerin okullarda satışı kısıtlanmış ya da yasaklanmış durumda. Ancak yetişkin içeceği olarak tanımlanmış kahve, okullardaki otomatik satış makinelerinde satılabiliyor ve öğrenciler de bu ürüne ulaşabiliyor. Yeni yasağın öğretmenleri de kapsayacağı belirtildi.

Etiketler: güney kore, kahve
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