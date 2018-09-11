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11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Körfez İşbirliği Konseyi üyeleri Kuveyt'te toplandı

11 Eylül 2018, Salı 09:32
KİK üyesi ülkeler, Mısır, Ürdün ve ABD genelkurmay başkanları Kuveyt'te bir araya geldi.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler, Mısır, Ürdün ve ABD genelkurmay başkanları, Kuveyt'te askeri bir toplantı düzenledi.

Mısır ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, zirvenin başlamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed Ferid'in, KİK, Ürdün ve ABD genelkurmay başkanlarının da yer aldığı askeri toplantıya katılmak üzere Kuveyt'e gittiğini duyurdu.

Rifai, Kuveyt Genelkurmay Başkanlığının resmi daveti üzerine gerçekleşen toplantıda söz konusu ülkeler arasındaki askeri iş birliği ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler ışığında mevcut tehditlerle mücadele konularının ele alındığını ifade etti.

KİK bünyesindeki Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Bahreyn ve Katar genelkurmay başkanları, ortak savunma ve askeri iş birliğini güçlendirme yollarını görüşmek üzere dün Kuveyt'te toplanmıştı.

Katar 2017'deki krizin ardından ilk kez bir askeri toplantıda

Söz konusu toplantı, 2017'de patlak veren Körfez krizinin ardından Katar'ın katıldığı ilk askeri toplantı olma özelliği taşıyor.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

AA

Etiketler: Kuveyt, Katar, Mısır, asker, tatbikat
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