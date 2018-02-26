Körfez Savaşı'ndan beri bir ilk

FIFA'nın Irak'a uluslararası müsabakalara evsahipliği yasağını dostluk maçları için gevşetmesinin ardından Suudi milli takımı yaklaşık 40 yıldır ilk kez Irak'ta maç yapacak. Maç, Bağdat'a göre FIFA yasağının tümden kaldırılması, Riyad'a göre Irak'ta İran etkisini azaltma çabalarının bir parçası.

Saddam Hüseyin'in 1990'da Kuveyt'i işgalinden beri FIFA'nın uyguladığı uluslararası maçlara evsahipliği yasağının kaldırılmasını talep eden Irak, çarşamba günü Suudi Arabistan mili takımını hazırlık maçı için ağırlamaya hazırlanıyor. Irak, 1990'dan beri her türlü uluslararası futbol maçını tarafsız sahada oynamak zorundaydı. Ancak geçen yıl Irak'ın IŞİD'e karşı zafer ilan etmesinin ardından yasağı bir nebze gevşeten FIFA, Irak'ın Erbil, Basra ve Kerbela kentlerinde uluslararası dostluk maçlarına izin verdi. Böylece yaklaşık 40 yıldır ilk kez Irak toprakları Suudi Arabistan ile bir futbol müsabakasına sahne olacak. SUUDİ MİLLİ TAKIMI RUSYA YOLCUSU Irak hükümeti, Basra'da oynanacak maçı kazasız belasız atlatarak FIFA yasağının tümden kalkması yolunda elini güçlendirmeyi umuyor. Rusya'nın evsahipliğini yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Suudi milli takımı da güçlü bir rakiple hazırlık maçı yapacağı için memnun. HEM SPOR HEM SİYASET Yanısıra Suudi Arabistan bu maça Irak'ta İran etkisini azaltmak amacıyla diplomatik ve ekonomik ilişkileri geliştirmenin yollarından biri olarak bakıyor. Irak Gençlik ve Spor Bakanı Abdülhüseyin Abttan da ''Siyaset her alanın bir parçası ve Suudi Arabistan'ın büyük siyasi ağırlığı var. Maçın diğer milli takımların Irak'ı ziyaret etmesine esin kaynağı olmasını umuyoruz. Bu, FIFA'nın stadyumlarımızda maç yasağını tümden kaldırması davamıza destek olacaktır'' dedi. Irak milli takımı teknik direktörü Besim Kasım, Basra'da Suudi milli takımıyla maçın protokolden ibaret olsa da Irak futbolu üzerinde muazzam etkisi olacağını dile getirdi.

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