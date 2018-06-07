Körfez Savaşı’nı yıllar önce planladılar

Katar eski Başbakanı Hamad bin Casim Al Sani, “ABD’deki soruşturmalar, Körfez krizinin seneler önce planlandığını ortaya çıkardı.” dedi.

Hamad bin Casim Al Sani, Körfez krizinin 1. yılında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkeme karşı sunacağınızı söylediğiniz deliller nerede? ABD’deki soruşturmalar, Körfez krizinin uzun yıllar önce planlandığını ortaya çıkardı.” ifadelerini kullandı. Sözünü ettiği soruşturmaların detaylarına ve ABD’de kimler tarafından yürütüldüğüne ilişkin bilgi vermeyen Al Sani, “Katar ablukası herhangi bir şey için yapılmadı. Planlanan gündem uygulandı. Bu krizde kurban, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) oldu. Genç nesillerden babalarının başladığı yolu tamamlamalarını bekliyorduk. Ancak bazı KİK ülkelerinin kararıyla her şey yıkıldı. Altı ülkenin onayıyla karar alması gereken KİK’in iç tüzüğü nerede kaldı.” ifadelerini kullandı.