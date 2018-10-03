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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Korku dolu anları anlattılar...

03 Ekim 2018, Çarşamba 18:38
Endonezya'da deprem ve tsunamiden etkilenen sahil şeridinden kaçan halk, yüksek noktalara çadırlar kurdu. Depremin ardından meydana gelen tsunamide, bazı tekne ve gemiler yerleşim yerlerine sürüklenirken binaların çoğu kullanılamaz hale geldi.

Endonezya’nın Sulawesi Adası’nın kuzey bölgesinde meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle Orta Sulawesi eyaletine bağlı Palu ve Donggala’yı birbirine bağlayan sahil şeridinde yerleşim yerlerinin çoğu tahrip oldu.

Evleri zarar gören halk, kıyı bölgelerini terk ederek yüksek noktalarda kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor. Çadırı olmayanlar ise araziye serdikleri halı ve muşambalar üzerinde kalıyor.

Öte yandan, bölge halkı gündüz saatlerinde yoldan geçen araçlardan içme suyu, gıda ve maddi yardım talep ediyor.

Palu Körfezi’nde Donggala’dan Palu’ya kadar uzanan kıyı bölgesinde evlerin yanı sıra alıveriş merkezleri, camiler ve kamu binaları da yıkılırken, tsunamiden dolayı bazı tekne ve gemiler yerleşim alanına kadar sürüklendi.

"Depremden 5 dakika sonra tsunami vurdu"

Depremin ardından Palu’daki sahil şeridini vuran tsunamiden sağ kurtulan Herry, yaptığı açıklamada "Depremden 5 dakika sonra tsunami vurdu. Ailemle tsunamiden sağ kurtulmayı başardık. Yaşadığımız alanda tsunamiden dolayı su 1 kilometre içeriye kadar girdi. Bu bölgede yaklaşık 200 kişi öldü. Şu an tepelik alanda kurduğumuz çadırda yaşıyoruz." dedi.

Evlerinin yakınlarındaki Nurul Yakin Camisi'nin depremde yıkıldığını sadece minaresinin ayakta kaldığını belirten Herry, "Akşam namazı vaktiydi. Camiye gelen insanlardan içeride olanlar öldü.’’ diye konuştu.

Sahil kenarındaki Bayturrahman Camisi’nin yakınında yaşayan Hasan Ali de "Deprem olduğunda çocuklarımla evdeydik. Hemen aşağı indik. O sırada eşim arabayla eve geldi. Hemen gidelim uyarısında bulundu ancak yerin suyla dolmaya başladığını gördüm. Büyük dalganın geleceği korkusuyla ikinci kattaki evimize çıktık ve bu şekilde hayatta kaldık.’’ ifadelerini kullandı.

Evinin yakınında yaşayan akrabasının tsunami vurduğunda suyun üzerinde sürüklenen bir bebeği kurtardığını söyleyen Hasan Ali, bedeninde çizikler olan yaklaşık 1 yaşındaki bebeği ailesini bulamadıkları için yetkililere teslim ettiklerini anlattı.

Öte yandan Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 407'ye yükseldiğini açıklarken, şu ana kadar 519 cesedin defnedildiğini belirtti.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

AA

Etiketler: endonezya, deprem, tsunami
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