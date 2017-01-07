ABD’nin önde gelen dergilerinden Foreign Policy, Türkiye’yi 2017’de öne çıkan çatışma alanlarından biri olarak gösterdi. Dergi Türkiye’de yaşanan tabloları tehlikeli olarak değerlendirdi ve “korku siyaseti kutuplaştırıyor” dedi.

ABD’nin önde gelen dergilerinden Foreign Policy, Türkiye’yi 2017’de öne çıkan çatışma alanlarından biri olarak gösterdi. Dergide yer alan haberde dünyanın son yıllarda en tehlikeli dönemine girdiği ve savaşın keskinliğinin arttığı yorumu yapılırken, “Türkiye’den Meksika’ya kadar dünyanın en istikrarsız parlama noktaları bu sene daha da öngörülemez bir hal aldı” dendi.

‘Tehlikeli kutuplaşma...’

Dergide, ülkeler hakkında neden çatışma alanı olduklarına ilişkin geniş analizlere de yer verildi. Dünya genelinde ise bunun gerekçeleri arasında Suriye’deki iç savaşın dünyaya yayılması, ülkelerin dış politikalarındaki hatalar ve göçmen krizi gösterildi. İşbirliğine dayalı bir dünya sistemi kurulamadığı için dünyadaki çatışmaların ve terörün önüne geçilemediğini belirten dergi, “Barışçıl toplumlarda dahi, korku siyaseti tehlikeli kutuplaşmaya ve demagojiye yol açıyor” görüşünü dile getirdi.

Türkiye 2. sırada

Çatışma alanı olarak 10 ülkenin yer aldığı bir liste oluşturan dergi sıralamayı şöyle yaptı: Suriye/Irak, Türkiye, Yemen, Büyük Sahra ve Çad Nehri Havzası, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Güney Sudan, Afganistan, Myanmar, Ukrayna ve Meksika’ya yer verdi. Listede Türkiye’nin Suriye ve Irak’ın ardından ikinci sırada yer alması dikkat çekerken, haberin Türkiye’yle ilgili bölümünde Temmuz 2015’ten bu yana Türkiye’nin içinde bulunduğu çatışma ortamından ötürü 350 bin kişinin yerinden edildiği hatırlatıldı.