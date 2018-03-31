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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kosova Cumhurbaşkanı MİT operasyonu hakkında açıklama yaptı

31 Mart 2018, Cumartesi 20:40
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Gülen Hareketinin 6 üst düzey mensubunun Kosova'da gözaltına alınıp Türkiye'ye sınır dışı edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Thaçi, "Kosova İstihbarat Ajansı'nın bu raporuna göre Türk vatandaşı bu kişilerin sınır dışı edilmeleri için tek neden, bunların Kosova'nın ulusal güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı eylemleri olduğudur. Yani İstihbarat Ajansı'na göre sınır dışı edilmelerinin tek nedeni, ulusal güvenliğin tehlike altına girmesi." diye konuştu.

Geçmişte de ulusal güvenliği hedef alan yabancıların sınır dışı edildiğini hatırlatan Thaçi, devlet soruşturma organlarının olayı ele aldıklarını ve ombudsmanın bağımsız soruşturmaları başlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Thaçi, ulusal güvenlik konuları ile insan hak ve özgürlükleri arasındaki çizginin, dünyanın en demokratik ülkelerinde bile kalıcı bir sorun olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Kosova, bu açıdan istisna teşkil edemez. Çünkü, diğer demokratik ülkelerde olduğu gibi ülkemizdeki terör ve casusluk eylemleri, olabildiğince en gelişmiş şekilde yapılıyor. Bunu, Kosova'nın ulusal güvenliğini muhafaza eden organların bazı yasa dışı eylemini haklı göstermek için söylemiyorum. Teröre, fundamentalizme ve ülkemizdeki casusluk eylemlerine karşı mücadelenin ne kadar zor olduğunu anlatmak için söylüyorum."

Yaşanan bu olayın münferit bir olay olduğunu söyleyen Thaçi, bunun kimse tarafından Kosova'yı uluslararası sözleşmelere saygı göstermemekle suçlamak için kullanmaması gerektiğini dile getirdi.

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ise bugün düzenlenen Kosova Güvenlik Kurulu’nun olağan toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının acil ve gizli bir şekilde sınır dışı edilmeleri olayına dahil olan tüm ilgili kurumlardan, bu olay hakkında soruşturma ve yazılı rapor talep ettiğini açıkladı.

Haradinaj, üst düzey yetkililerin bilgilendirilmeden bu gibi eylemlerin tekrarlanmaması gerektiğini kaydetti.

Kosova İçişleri Bakanı Flamur Sefaj ve İstihbarat Ajansı Başkanı Driton Gashi’nin görevden ayrılmaları talebine ilişkin yöneltilen bir soruya Haradinaj, “Onlar benim güvenimi kaybetti çünkü onlar bana inanmadı yada belli bir sebepten dolayı bu yaşanan olaylar hakkında beni bilgilendirmeyi düşünmedi. Bu yüzden görevlerinden ayrılmalarını talep ettim.” dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Gülen Hareketinin Balkan ayağına yönelik, Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Gülen Hareketinin 6 üst düzey mensubu yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

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Kosova karıştı

AA

Etiketler: kosova, gözaltı, operasyon
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