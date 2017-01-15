Kosova ile Sırbistan arasındaki tren krizi

Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe yol açan Belgrad-Mitrovica seferini yapan trenin hareket noktasına geri gönderilmesinin yankıları bugün de devam ediyor.

Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe neden olan Belgrad-Mitrovica seferini yapan trenin, dün gece hareket noktasına geri gönderilmesinin yankıları sürüyor.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitrovica şehri arasında yapılması planlanan seferlerin tanıtımı amacıyla dün yola çıkan trenin, Kosova'dan izin alınmadan ülkeye girmek istemesi üzerine Belgrad'a geri gönderilmesinin iki ülke arasında yol açtığı gerginlik devam ediyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic, düzenlediği basın toplantısında, Priştine'nin Brüksel Antlaşması maddelerini çiğnediğine işaret ederek, antlaşmada vatandaşların hareket özgürlüğünün kısıtlanmaması gerektiğine dair bir madde bulunduğunu anımsattı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun dün yaşananlara tepki göstermesi gerektiğini savunan Nikolic, "Biz hiçbir zaman çatışma başlatan taraf olmayacağız ancak bizler halkımızı ve egemenliğimizi koruyan bir ülkeyiz." dedi.

Kosova Başbakanı İsa Mustafa da trenin ülke egemenliğini korumak adına Anayasanın gerektirdiği şekilde geri gönderildiğini yineleyerek, "provokasyon ve işgalci" mesajlar barındıran trenin Kosova'ya girişinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bölgeye gönderilen özel birliklere ilişkin açıklama yapan Mustafa, "Özel birlikler, Kosova kurumlarının bilgisi dahilinde trenin durdurulması için gönderilmiştir." diye konuştu.

Olay

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitrovica şehri arasında yapılması planlanan seferlerin tanıtımı amacıyla yola çıkan tren, Kosova'dan izin alınmadan ülkeye girmek istemesi üzerine geri çevrilmişti.

Üzerinde 21 dilde "Kosova Sırbistan’dır" yazısının bulunduğu ve Sırbistan bayrağı renklerine büründürülen tren, Belgrad'dan yola çıkmasının ardından Kosova sınırına 10 kilometre uzaklıktaki Rashka şehrinde yetkililerce durdurulmuş ve tren bir süre burada bekledikten sonra hareket noktasına dönmüştü.

Bunun üzerine, Sırbistan Başbakanı Vucic ise Priştine’nin kargaşa oluşturmak istediğini belirterek, Kosova'da yaşayan Arnavutların tren raylarına mayın döşemeyi amaçladığını iddia etmişti.