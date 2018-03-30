Kosova karıştı

Reuters haber ajansı, Kosova Başbakanı’nın, Gülen yapılanmasına bağlı olduğu iddia edilen 6 Türk’ün gözaltına alınması sonrasında İstihbarat Şefi ve İçişleri Bakanı’nı görevden aldığını aktardı.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac, Gülen yapılanmasına yönelik Kosova’da düzenlenen ve altı Türk vatandaşının gözaltına alınıp Türkiye’ye gönderildiği operasyonla ilgili kendisine bilgi verilmediğini söylemişti. Haradinac ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bugün, Kosova İstihbarat Servisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 Türk vatandaşı sınır dışı edildi. Ben, başbakan olarak bu operasyonla ilgili bilgilendirilmedim. Bu yüzden, yasal ve anayasal yetkilerime uygun olarak hareket edeceğim” demişti.

Adliyeye sevk edilecekler

Haradinac Facebook sayfasında yayımladığı açıklamasında ise “Bu operasyonda, sınır dışı etmenin aciliyeti dahil bazı unsurlar açık değil” ifadesini kullanmıştı. Kosova İçişleri Bakanlığı “Bu altı kişinin, güvenlik nedeniyle tutuklanmaları ardından ülkedeki oturma izinlerinin iptal edildiğini” açıkladı. Anadolu Ajansı, yayımladığı haberde, şüphelilerin MİT ve Kosova istihbaratının ortak operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye gönderildiğini bildirdi. Ajans, şüphelilerin sorguları için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesine getirildiğini, Savcılık talimatıyla sorgularına başlanan zanlıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceklerini aktardı.