Kosta Rika'da 6,7 büyüklüğünde deprem

Orta Amerika ülkelerinden Kosta Rika'da da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı yaşanmazken iki yaralı olduğu bilgisi verildi.

Kosta Rika Volkanik ve Sismolojik Gözlem Merkezi, merkez üssü Puntarenas bölgesine bağlı Jaco kentinin 23 kilometre güneybatısındaki depremin yerel saatle 20.28'de (TSİ 05.28) kaydedildiğini açıkladı. 10 kilometre derinlikteki 6,7'lik depremin ardından 10 dakika içinde aynı bölgede 5,1 ve 4,1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı kaydedildi. Kosta Rika Silahlı Kuvvetleri, depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti. Kamu Güvenlik Bakanlığı deprem nedeniyle iki kişinin ağır yaralandığını söyledi. Yerel basındaki haberlere göre, Pasifik Okyanusu Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı. AA

Okunma Sayısı: 74

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.