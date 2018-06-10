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10 HAZİRAN 2018 PAZAR - YIL: 49

Kritik görüşme için Singapur'da

10 Haziran 2018, Pazar 14:00
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u taşıyan uçak, öğleden sonra yüksek güvenlik önlemleri altında Singapur Havaalanı'na indi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı zirve için Singapur'a geldi.

 

Kim'i taşıyan uçağın, öğleden sonra yüksek güvenlik önlemleri altında Singapur Havaalanı'na indiği belirtilirken, basında Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve Kim'in el sıkışırken çekilen fotoğraflarına yer verildi.

Kuzey Kore lideri, hava alanından siyah araçlarla çevrelenen, ülkesinin bayrağını taşıyan bir limuzinle ayrıldı ve daha önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kaldığı St. Regis Oteli'ne geçti.

Kim ile Trump'ın 12 Haziran'da yapacağı zirve, uluslararası toplumun gündeminde.

Nükleer silahsızlanma ve güvenlik konularının masaya yatırılacağı zirvenin, 1950-53 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana devam eden ateşkes durumunun kalıcı bir barışa dönüşmesi yolunda kritik bir adım olması öngörülüyor.

AA

Etiketler: kuzey kore, abd, kim, trump, singapur
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