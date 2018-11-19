Kritik karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili kararını yarın açıklayacak.

AİHM, vereceği kararda, Demirtaş’ın tutukluluğunun hukuki olup olmadığını değerlendirecek. Ancak bu noktada AİHM’nin yapacağı yorum da önem taşıyor.

AİHM, olası bir ihlal kararının gerekçesini Demirtaş’ın siyasi kimliğine dayandırırsa Türkiye açısından da bir ilk gerçekleşecek. Bu durumda, Türkiye’nin muhalif kimliği nedeniyle bir siyasiyi tutuklayarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiği sonucu doğacak. AİHM, olası bir ihlal kararını Demirtaş ve avukatlarının iddia ettiği doğrultuda dokunulmazlıklarla ilgili sürece dayandırırsa, siyaseti de etkileyecek büyük bir tartışma başlayacak. Kararın Demirtaş için tahliye yolunu açma ihtimali de bulunuyor.