Kriz silah tacirlerine yaradı

Kuzey Kore ve ABD’nin karşılıklı restleşmesinden en çok ABD’li silah şirketleri kazançlı çıktı.

Kuzey Kore ve ABD’nin karşılıklı restleşmesinden en çok ABD’li silah şirketleri kazançlı çıktı. T24’te yer alan habere göre tarafların söz düellosunda özellikle Northrop Grumman, Raytheon, Rockwell Collins, Boeing ve Lockheed Martin gibi silah devlerinin hisse yükseliş oranları zaman zaman yüzde 20’lere ulaştı.

Dünyanın en büyük silah üreticilerinden ABD’li Northrop Grunnman ülkenin deniz kuvvetleri için yeni çok amaçlı savaş uçağını geliştiriyor. 2025’ten itibaren kullanıma alınması beklenen uçağın tamamen görünmez olması bekleniyor. Uçağın silah sistemlerinde ise geleneksel ısıya duyarlı roketler yerini 30 kW’lık lazer toplarına bırakacak. Nükleer başlıkları saatte 21 bin kilometre hızla taşıması beklenen yeni nesil hipersonik roketlerin, bir saatten daha kısa bir sürede dünyanın herhangi bir noktasına ulaşacağı belirtiliyor.

ABD harcamada da lider

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre; 2016’da dünyada toplam 1 trilyon 686 milyar dolar askeri harcama yapılırken, bunun üçte birinden fazlası, ABD tarafından gerçekleştirildi. Rusya da 2016’da petrol fiyatlarındaki düşüşe ve ekonomik yaptırımlara rağmen üçüncü sıraya yükseldi. Türkiye 14.8 milyar dolarlık harcamayla listenin 17. sırasında. SIPRI yayımladığı raporda, dünyadaki toplam askeri harcamanın 2015’ten sonra 2016’da da artış gösterdiği vurgulandı.

Almanya, krize rağmen 5.6 milyon avroluk silah sattı

Almanya-Türkiye arasındaki gerginliğe rağmen silah satışı devam ediyor. Alman firmaları, bu yılın ilk dört ayında Türkiye’ye 5 milyon 600 bin Avro tutarında silah ve mühimmat sattı. Alman Federal Meclisi’nde Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen’in soru önergesi üzerine Ekonomi Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, bu rakam daha önce izni verilmiş ve bu yılın başından itibaren sevkıyatı gerçekleşmiş silah ve mühimmatı içeriyor. Bakanlık, Almanya’nın NATO müttefiki Türkiye’ye 2016 yılında 49 milyon Avro değerinde silah ve mühimmat satışı yaptığını kaydetti. Bu rakamın 2015’te 26 milyon 500 bin Avro olduğu belirtildi.

Nükleer savaş TEHLİKESİ yok

Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) Başkanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile çok yakın zamanda bir nükleer savaş tehlikesi bulunmadığını söyledi. BBC’de yer alan habere göre Mike Pompeo, Pyongyang’ın silah programının alarm verici bir seviyeye ulaştığını, yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesinin de şaşırtıcı olmayacağını belirtti. Pazar günü Amerikan Fox televizyonuna konuşan Pompeo, Kuzey Kore’nin ABD’yi vuracak bir nükleer silah geliştirmeye ne kadar yakın olduğuna ilişkin soruya, “çok daha yakınlar” yanıtını verdi. Mike Pompeo, “Bu amaca doğru endişe verici bir hızla ilerliyorlar” dedi. CIA Başkanı bir nükleer savaş tehlikesinin derecesine ilişkin soruya ise “İnsanların nükleer savaşın eşiğinde olduğumuzu konuştuklarını duyuyorum. Ben böyle bir durumda olduğumuzu gösterecek bir istihbarat görmüş değilim” dedi.