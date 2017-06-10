Krizin çözümü diplomaside

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Körfez’de diplomasi vakti olduğunu söylerken, Rusya ve Kuveyt başta olmak üzere krizin çözümüne arabuculuk için devreye girdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Wolfenbüttel şehrinde görüşmesinin ardından ortak basın toplası düzenledi. Gabriel konuşmasında, Körfez’deki krizi çözmek için uluslar arası alanda çalışıldığını belirterek, ortak bir şekilde ihtilafların bertaraf edilmesi ve gerginliğin daha fazla artmaması konusunda görüşmelerin yapılacağına ilişkin ümitli olduğunu belirtti. Körfez bölgesinde istikrara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Gabriel, “Körfez bölgesindeki gelişmelerden dolayı uluslararası toplum ve Almanya büyük endişe duyuyor.” dedi. Bölgede zaten derin ihtilafların yaşandığını ifade eden Gabriel, Almanya’nın Körfez ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduğunu ve ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesinin herkesin çıkarına olacağını kaydetti. Avrupa kıtasının tarihinde ülkelerin birbiriyle görüşmemelerinin çok kötü sonuçlar doğurduğunu hatırlatan Gabriel, şimdi Körfez’de diplomasi vakti olduğunu belirtti.

Gabriel, gerginliğin artmaması ve sorunun hızlı bir şekilde çözülmesi için herkesin elinden geleni yapacağını kaydetti.

Katar’ın IŞİD’e karşı mücadele koalisyonunun bir parçası olduğunu da hatırlatan Gabriel, koalisyonda bir arada kalınması gerektiğini belirtti.

Çözüm çabası hızlanıyor

Katar krizine diplomatik çözüm çabası hızlanıyor. Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre, bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhhamed Bin Abdulrahman Al Tani ile Cumartesi günü biraraya geleceği belirtildi. Putin’in ise Tani ile görüşmeyeceği kaydedildi. Putin, Katar Emiri ile telefon görüşmesi yapmış, diyalog çağrısında bulunmuştu. Bu arada Orta Afrika ülkesi Çad da Katar’dan büyükelçisini geri çağırdı. Bununla birlikte Çad sorunun çözülmesi için diyalog çağrısı yaptı. Çad, Senagal ve Moritanya’nın ardından Katar’dan büyükelçisini çağıran Afrikalı ülkeler arasına katılmış oldu. Pakistan ise Katar ile ilişkilerine devam etme kararı aldı. İslamabad yönetimi Katar ile varılan 1 milyar dolar değerinde 15 yıllık doğal gaz anlaşmasının devam edeceğini kaydetti.

Kuveyt devrede

Kuveyt Emiri de arabuluculuk çabaları çerçevesinde Katar’a gitti. Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah, Katar Emiri tarafından havaalanında karşılandı. İki Emir görüşmeler hakkında ayrıntı paylaşmadı. Kuveyt Emiri daha önce Dubai’ye giderek Prens Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum ile görüşmüştü. Maktum, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aynı zamanda Başbakanı. Kuveyt Emiri çabaları çerçevesinde Suudi Arabistan’a da gitmişti.

Bahreyn’de Katar’ı desteklemek suç sayılacak

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ardından Bahreyn’de de Katar’ı desteklemenin 5 yıla varan hapisle cezalandırılacak suç kapsamına alındığı bildirildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yazılı, sözlü veya herhangi bir formatta Katar’a destek içeren paylaşımların para cezası ve 5 yıl hapis cezasına varan suç kapsamına alındığı duyuruldu. BAE de aynı şekilde, Katar’a destek açıklamalarının 3 ila 15 yıl hapis veya 136 bin dolardan az olmamak üzere para cezası ile cezalandırılabileceğini açıklamıştı.

Katar’ın iddiası

Katar devlet haber ajansına bilgisayar korsanlığı yapıldığı yönünde bir rapor açıkladı. Bu olayın Katar krizinin doğmasında etken olduğu belirtiliyor. Katar İçişleri Bakanlığı, Katar Haber Ajansı’nın ilk olarak Nisan ayında yüksek teknik ve metotlar kullanılarak hack’lendiğini belirtti. Açıklamada, bilgisayar korsanlarının Katar Emiri’ne atfen 24 Mayıs’ta sahte haber yayınladığı kaydedildi.

Söz konusu haberde Emir’in İran ve İsrail ile ilgili tartışmalı yorumları yer alıyordu. Haberler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri medyası tarafından kullanılmıştı. Bakanlık, saldırıyı kimin yaptığıyla ilgili açıklama yapmadı, bununla birlikte ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İngiliz Suçla Mücadele Komisyonu’na soruşturmaya yardımları için teşekkür etti.

***

Okumak için tıklayınız:

''Bunu takip edenleri çok iyi biliyoruz''

Kardeşlik bağları kopmasın

ABD'den dikkat çeken 'Katar' isteği...

Katar Dışişleri Bakanı: Listedekilerin büyük bölümünün Katar ile ilişkisi yok

4 ülke 'Katar' ile ilgili ortak bildiri yayınladı

BM'den ''Katar krizi'' hakkında önemli açıklama

Bu son zamanlarda yaşadığımız en tehlikeli gelişme

Türkiye sıkıntılı, İsrail memnun