Küba Dışişleri Bakanı'ndan ''Küba'da yapılacak cami'' hakkında açıklama

Küba Dışişleri Bakanı Parilla, Küba'da yapılması planlanan camiye ilişkin, "Eski Havana olarak adlandırılan bölgede yüzlerce yıllık tarihi dokunun parçası olacak." dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara’da kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Türkiye’ye ilk resmi ziyaret olduğunu belirten Parilla, amaçlarının şimdiye kadar memnun edici şekilde ilerleyen ikili ilişkileri geliştirmek olduğunu vurguladı.

İki ülkenin birçok ortak yönü bulunduğunu dile getiren Parilla, çok taraflı gündemlerinin de ortak olduğunu ve ikili ilişkilerin gelişmesine yardımcı olan görüşlerinin bulunduğunu ifade etti.

Parilla, geliştirmeleri gereken çok önemli bir potansiyel olduğunu, Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler’de çok önemli fırsatlar olsa da özellikle Küba’da bunun çok yüksek oranda olduğunu anlattı. Geleneksel ve iki halk arasındaki dostluk ve çok taraflı ilişkilerin kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı

"Cami yüzlerce yıllık tarihi dokunun parçası olacak"

Küba’da yapılması planlanan camiye ilişkin bilgi veren Parilla, Havana’daki küçük Müslüman topluluk, ülkede bulunan diplomatik temsilciler ve turistlerin böyle bir talepte bulunduğunu söyledi. İnancın kendileri için de çok önemli bir kültürel unsur olduğunun altını çizen Parilla, "O yüzden bu projenin ilerlemesi bizim için de önemli. Eski Havana olarak adlandırılan bölgede yüzlerce yıllık tarihi dokunun parçası olacak." diye konuştu.