Küba'ya yönelik ambargoların kaldırılmasına yine ret

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargonun sonlanması talep eden karar BM Genel Kurulu'ndaki oylamada 189 ülke tarafından desteklendi, ABD ve İsrail ise karara ret oyu verdi.

ABD, 1992'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oylanan ve Küba'ya uygulanan ekonomik ambargoya son verilmesini talep eden karar tasarısına yine ret oyu verdi.

BM Genel Kurulu, ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargonun sonlanması talep eden tasarıyı bu yıl 27. kez oyladı.

ABD ve İsrail ret oyu verdi

Küba'ya yönelik ambargoları kınayan ve kalkmasını isteyen karar 193 üyeli BM Genel Kurulu'ndaki oylamada 189 ülke tarafından desteklendi. ABD ise her yıl olduğu gibi ret oyu kullandı. Oylamada İsrail de ret oyu verdi. Ukrayna ve Moldova ise oy kullanmadı.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Rusya ve Çin de Küba'ya yönelik yaptırımların kaldırılması için çağrı yaparken, ABD, tasarıda bu yıl ilk kez Küba'daki insan hakları ihlallerine dikkati çeken 8 değişiklik teklifinde bulundu ancak ABD'nin değişiklik teklifi BM Genel Kurulu'nda destek görmedi. Küba ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde 2015'te Washington ve Havana'da karşılıklı büyükelçiliklerin yeniden açılmasıyla BM Genel Kurulu'nda 1992 yılından beri oylanan bu tasarıya karşı çıkan ABD, 2016 yılında ilk kez çekimser oy kullanmıştı.

Trump yaptırımların devam etmesini istemişti

Trump yönetimi ise göreve geldiği 2017 yılında yaptırımların devam etmesi kararı almıştı.

Bağlayıcılığı bulunmayan BM Genel Kurulu kararı tavsiye niteliği taşıyor ve uluslararası toplumun tutumunu gösteriyor.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ambargolar ilk kez 1960 yılında başlamış ve ilerleyen yıllarda kapsamı daha da genişlemişti.