Kudüs bölünemez

“DOĞU-BATI KUDÜS” YANLIŞ BİR AYRIM

ÜÇ mukaddes din için önemli bir yeri olan Kudüs’ün doğu-batı şeklinde bölünemeyeceği savunuldu. Trump’ın açıklamasında Batı Kudüs sözünün geçmediğine dikkat çekilen yorumlarda, İİT’nin “Doğu Kudüs Filistin’in başşehridir” açıklamasının Kudüs’ü bölmek mânâsına geleceği, bunun da Kudüs’ün geleceği için tehlikeli olacağı vurgulandı.

KUDÜS TEKTİR, BÖLÜNMEMELİ

“DOĞU Kudüs Filistin’in başşehri” demenin Batı Kudüs’ün İsrail’in başşehri olduğunu kabullenmek olduğuna dikkat çekilirken, bu ifadenin tarihî, dinî ve uluslararası hukuk açısından doğru bir ifade olmadığı kaydedildi. Dünyanın pekçok yerindeki Müslümanlar bu ifadenin düzeltilmesini istiyor.