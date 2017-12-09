Kudüs'e destek gösterilerine İsrail müdahalesi devam ediyor!

İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Batı Şeria ve Gazze'de düzenlenen gösterilere müdahale ettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde onlarca Filistinli genç, ABD'nin Kudüs kararını protesto için gösteri düzenledi. İsrail askerlerinin, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale ettiği aktarıldı. Öte yandan Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus kenti sınırında onlarca Filistinli öğrenci, Kudüs kararını protesto için gösteri yaptı. İsrail askerleri, öğrencilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, eylemcilerin taş ile karşılık verdiği belirtildi. Olayda bazı göstericilerin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattığı ifade edildi. İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için perşembe ve cuma günleri Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 2 Filistinlinin şehit olduğu, 351'inin yaralandığı, 748'inin ise atılan gazlardan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği bildirilmişti. Gazze'de başta Hamas olmak üzere tüm Filistinli gruplar ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. AA

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