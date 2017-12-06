''Kudüs, Filistin Devletinin ebedi başkentidir''

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Trump'ın kararı Washington'ın barış sürecinden çekilme ilanıdır. Bu karar, işgal ve yurt edindirmeye teşviktir." dedi.

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