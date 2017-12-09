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9 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Kudüs hamlesi radikalizme büyük ödül

09 Aralık 2017, Cumartesi 22:00
Rai al-Youm gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve Orta Doğu uzmanı Abdel Bari Atwan, Trump’ın Kudüs açıklamasının, “El Kaide ve IŞİD için büyük bir ödül” olduğunu yazdı.

Filistinli gazeteci Abdel Bari Atwan, Trump’ın Kudüs’ün İsrail’in başşehri olarak tanıma hamlesinin, El Kaide ve IŞİD için büyük ödül olacağı değerlendirmesinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın eylemlerinin Arap ve Müslüman dünyasını uyandıracak, Amerika’nın bölgedeki barış sürecinde yanlış yönlendirildiklerini hissetmelerine sebep olacak hamlelermiş gibi gözükebileceğini belirten Atwan, Batı ülkelerinin İslâmî radikalizm ile savaşırken Trump’ın bu hamlesinin El Kaide ve IŞİD için büyük bir ödül olacağı yorumunda bulundu. BBC’de yayınlanan makalesinde radikal grupların, “Bize karşı savaşan Amerikalılar Irak ve Suriye’de bizi bitirdikten sonra Arapları değil İsraillileri ödüllendiriyorlar” biçiminde düşünebileceklerine işaret eden Atwan, “Bu, Orta Doğu’da terörizmi ve radikalizmi cesaretlendirecektir.” ifadelerine yer verdi. Yazısında intikam düşüncesinin Avrupa ve ABD’ye ulaşabileceği yorumunu da yapan Atwan, “Bu radikallerin lehine olacak, Orta Doğu’daki ABD müttefikleri Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri utandıracaktır. Bu yüzden zarar vericidir.” ifadelerini kullandı. Atwan, Trump’ın bu kararının, farklı Müslüman ülkelerden insanları bir araya getirmeye yardımcı olsa da aynı zamanda radikalizmi besleyeceğini kaydetti.  

Dış Haberler Servisi

 

Etiketler: kudüs
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