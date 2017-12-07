Kudüs hepimizindir

Üç semavi dinin kutsal mekanlarını barındıran Kudüs, tekelci ve kirli politikalar alet edilemez.

Filistin hükümeti, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması veya Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının barışı ve bölgesel güvenliği tehdit edeceğini belirtti. Filistin hükümeti tarafından haftalık kabine toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, “ABD’nin Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması veya Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması, barışı, bölgesel ve evrensel güvenliği tehdit ediyor.” ifadelerine yer verildi. ABD’ye barış sürecindeki rolünü sürdürmemesi durumunda, sürece nezih ve tarafsız bir şekilde yaklaşması çağrısı yapılan açıklamada, “ABD’nin söz konusu adımları atması, siyasi süreçten çekilmesi anlamı taşıyor ve ABD Başkanı’nın (Donald Trump) seçim kampanyası sürecinde İsrail-Filistin çatışmasını sonlandıracak olan anlaşmayı gerçekleştireceği yönündeki sözleriyle çelişiyor.” denildi. Açıklamada ayrıca, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT), Kudüs’ün maruz kaldığı tehditlere karşı ciddi adımlar atması çağrısı yapılarak, Kudüs’ün korunması için söz ve açıklamaların sonlandırılarak eyleme geçilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrailli eski diplomatlardan “Kudüs” çağrısı

İsrailli bir grup eski diplomatın, “ABD’nin tek taraflı bir şekilde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması”na yönelik itirazlarını, ABD yönetimine bir mektupla ilettikleri bildirildi. İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, İsrailli 25 eski diplomat, barış aktivisti ve akademisyenlerden oluşan bir grup, ABD Başkanı Donald Trump’ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt’a yazdıkları bir mektupla, ABD’nin tek taraflı bir şekilde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına karşı olduklarını belirtti. Haberde, mektuptaki ifadelerin şu şekilde olduğu kaydedildi: “Başkan Trump’ın ciddi bir şekilde tek taraflı olarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağına ilişkin yayımlanan raporlardan derin bir endişe duyuyoruz. Üç dinin kutsal mekanlarını barındıran Kudüs şehri, İsrail-Filistin çatışmasının kalbini oluşturuyor ve kaderi de sorunun çözülmesi çerçevesinde belirlenir.”

Müslümanların duygularına saygısızlık

Yurtdışındaki Filistin Alimler Heyeti, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma planını, “bölgede tansiyonu yükseltecek düşmanca bir adım” olarak nitelendirdi. Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’e yönelik planına işaret edilerek, bütün Müslümanların var olan güçleriyle buna karşı çıkmaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Bu, düşmanca, tehlikeli bir gerilimi tırmandırma adımıdır ve Kudüs’ü üçüncü kutsal şehir addeden Müslümanların duygularına saygısızlıktır.” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Mısır’da Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması girişiminin, dünya barışını tehdit etmesinin yanı sıra gerginlik, bölünme ve nefreti artıracağı uyarısında bulundu. Ezher Şeyhi Ahmed, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma yönünde bir karar almasıyla ilgili “Müslümanların öfkesine neden olacak bu adım, dünya barışını tehdit etmesinin yanı sıra gerginlik, bölünme ve nefreti de artırır.” ifadesini kullandı.

‘’Barış ve istikrar tehlikeye girebilir’’

Filistin Başkadısı Mahmud el-Hebbaş ile Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin’nin, “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağı iddiası” ile ilgili görüştüğü bildirildi. Vatikan’da gerçekleşen görüşmeye ilişkin Filistin Haber Ajansı WAFA’da geçen haberde, Hebbaş ve Parolin görüşmesinde ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma planının yansımalarının ele alındığı ve bu yönde alınacak kararın kabul edilemez olduğu konusunda hem fikir oldukları belirtildi. Vatikan’ın, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını ve Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu tanımayı kabul etmediğini dile getiren Parolin, “Büyükelçiliğin Kudüs’e taşınması, dünyada barış ve istikrarı büyük tehlikeye sokacaktır. Atılacak bu adım iki devletli çözüm ve barış sürecinin ölmesi anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray: Kudüs kararı ilan edilecek

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan edeceğini” ve “Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması hazırlıkları için talimat verdiğini söyleyeceğini” açıkladı. Üç üst düzey Beyaz Saray yetkilisi, Trump’ın bugünkü Kudüs açıklamasıyla ilgili olarak basın mensuplarına telekonferans yoluyla değerlendirmelerde bulundu. Adları açıklanmayan üst düzey yetkililerden ilki, “Başkan, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan edecek. Başkan ayrıca Dışişleri Bakanlığına, Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması hazırlıklarına başlaması talimatı verdiğini de açıklayacak. Ancak bu, taşınmanın hemen yarın olacağı anlamına gelmiyor, zaten pratikte de elçiliği hemen taşımak mümkün değil.” açıklamasını yaptı.

‘’Bu bir felâkettir’’

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma girişimine ilişkin, “Bu bir felakettir. Bunun bölgede çok büyük bir etkisi olacak, kaygıları da artıracaktır.” dedi. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Wallström, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması girişimi hakkında İsveç resmi haber ajansı TT’ye konuştu. Bakan Walsttröm, “Bu bir felakettir. Bunun bölgede çok büyük bir etkisi olacak, kaygıları da artıracaktır. Ancak şu anda spekülasyonlar yerine önce bölgedeki sorunların çözümlerine odaklanmamız gerekir.” değerlendirmesini yaptı.

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