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Kudüs için acil toplanma çağrısı

03 Aralık 2017, Pazar 21:33
Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) Kudüs için acil toplanma çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak burayı İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlandığı" yönündeki haberlerin ardından Filistin yönetiminin başlattığı diplomatik girişimler sürüyor.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Arap Birliği ve İİT'ye Kudüs için acil toplanma çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Maliki'nin, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve İİT Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymim'le iletişime geçerek Filistin'deki son gelişmeler ve Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in birleşik ve ebedi başkenti olarak tanımakta kararlı olduğu" yönünde dolaşan haberlerle ilgili bilgi verdiği belirtildi.

Maliki'nin, iki örgütün de konuyu görüşmek üzere ayrı ayrı acil toplanması talebini ilettiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca Maliki'nin aynı konuyla Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile de iletişime geçtiği vurgulandı.

Hamas'tan da çağrı yapıldı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye de Arap Birliği'ne Kudüs için acil toplanma çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre Heniyye, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt ile telefon görüşmesi yaparak, Trump'ın "Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planlarını" değerlendirmek üzere toplanma çağrısında bulundu.

Heniyye, "Biz Filistinliler olarak Kudüs'ümüzü, toprağımızı ve hakkımızı koruyacağız." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da, Kudüs konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu bazı İslam ülkelerinin liderleriyle iletişime geçerek destek talebinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Abbas'la yaptığı telefon görüşmesinde Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmasının gerekliliğine dikkati çekmişti.

Amerikan medyasının yönetim yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek, 1995 tarihli Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa'yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve Amerikan Büyükelçiliğinin ise Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti. 

AA

Etiketler: filistin, kudüs
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