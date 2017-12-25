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25 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

"Kudüs konusunda en kati görüşümü dile getirdim''

25 Aralık 2017, Pazartesi 18:05
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Kudüs'te statünün devamından yana olduklarını belirterek, "Orta Doğu'nun mücadele ettiği yeterince problem zaten vardı, bir de bunların üstüne son zamanlarda yenilerinin eklenmesi yersizdi" ifadelerini kullandı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, dün düzenlenen Noel kutlamalarına katılan İstanbul Rum Okulu öğrencilerine hitap etti.

Çocukların cenneti hatırlattığını ifade eden Bartholomeos, "Çünkü çocukların gözünde huzuru, dinginliği, masumiyeti ve barışı görürüz. Ve şimdi karşımda sizler varken ve cemaatimizin pek çok genciyle temasım mevcutken zihnimden şu düşünceler geçiyor. Acaba dünyada özellikle de Orta Doğu'da Hristiyan olsun olmasın, kaç çocuk barışçıl olmayan, güvensiz, savaş ortamında yaşamakta, ilaçları, sütleri ve oyuncaklarından mahrum kalmaktadırlar? Çatışmaların, savaşların yoksullaştırdığı anne ve babalar...Vatanlarını terk etmek zorunda kalan Ege'nin Akdeniz'in sularında sönen hayatlar. Tüm bunlar bizlere medeniyetimizle ilgili bir mesaj göndermekte. Medeniyet seviyemiz gerçekten yüksek. Ancak medeniyetimiz daha insancıl ve daha vicdanlı olmayı beceremez ise 'medeniyet' olarak adlandırılmayı hak edemeyecektir.'' şeklinde konuştu.

"Kudüs konusunda en kati görüşümü dile getirdim''

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD'nin Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik kararına değinerek, şöyle devam etti:

"Orta Doğu'da bu kadar acı yaşanmaktayken son haftalarda bunlara niye yenileri ekleniyor? Yakın zaman önce Kudüs Patriği Sayın Theofilo'yu, Kudüs'te ziyaretimde kendilerine, Patrikhane'nin Kutsal Şehir Kudüs'te son kararlarla değiştirilmek istenen 'status quo'sunun muhafazası yönündeki kati görüşümü dile getirdim. Kudüs'teki tüm Hristiyanlar, sadece Ortodokslar değil, Katolikler ve Ermeniler de aynı görüşü paylaşmaktalar."

Müslümanların ve Hristiyanların bayramlarında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile diyalog halinde olduklarını ve yıllardır bu temasları devam ettirdiklerini aktaran Bartholomeos, "Geçen gün Noel ve yeni yıl münasebetiyle kendilerinden resmi bir mektup aldım. Cevabımda bunca zorlukla sınanmış, haksızlığa uğramış ve insanını kaybetmiş Filistin halkı için 2018'in huzur ve barış yılı olması temennimizi ilettim." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: kudüs
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