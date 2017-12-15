'Kudüs' protestoları Karadağ'da devam etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararı, Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Karadağ'da faaliyet gösteren İnsan Hakları Aktivistleri Topluluğu tarafından düzenlenen protestoya, farklı dinlere mensup kişiler katıldı.

Cuma namazının ardından ABD'nin Podgorica Büyükelçiliği önünde toplanan grup, üzerinde "Kudüs, Filistin'dir", "Filistin'e özgürlük" yazılı dövizler taşıdı.

ABD Başkanı Trump'ın kararına tepki gösteren grup, Filistin halkına destek sloganları attı.

Protestoya katılan Aleksandra Sofranac, Karadağ vatandaşları olarak Filistin'e ve Filistin halkına destek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, "70 yıldır ezilen bir ülkenin, 70 yılını hiçe sayan vurdumduymaz bu adamın (Trump) kararına karşıyız." ifadelerini kullandı.

Kendisini Filistinli bir annenin yerine koyduğunu söyleyen Sofranacac, "Çocuklarımı alıkoyarak işkence etseler nasıl hissederdim, diye düşünüyorum." dedi.

Protestoda Karadağ ve Filistin bayrakları taşıyan gelen Budo Minic de insan haklarının savunulması gerektiğinin altını çizerek, "Bugün mazlumlara destek için toplanmamızın sebebi Kudüs kararıdır. Bizler, gücün dünya genelinde zalimler tarafından kullanıldığının farkındayız." diye konuştu.

Karadağlı gezgin Edin Krnic ise Filistin'den yeni döndüğünü söyleyerek, "Ziyaret ettiğim 100. ülke Filistin oldu. Filistin'de herkesin karşılaşmadığı manzaralarla karşılaştım. Yedi gün boyunca El Halil'de kaldım. Orada olup bitenlere, Filistin halkının maruz kaldığı muameleye şahit oldum. Filistin halkının her gün yaşadığı zorlukları oraya gitmeyen anlayamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı protesto, olaysız sona erdi.