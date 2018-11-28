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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Kudüs'te bugün de yıkım vardı: "Aç ve açıkta kalsak da Kudüs'ten gitmeyeceğiz"

28 Kasım 2018, Çarşamba 16:44
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in 2018 başından bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 133 evi yıktığını açıkladı.

OCHA tarafından yayımlanan rapora göre, İsrail'e ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 133 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

Raporda, İsrail ekiplerinin 2017'de Doğu Kudüs'te aynı gerekçeyle 142 evi yıktığı hatırlatıldı.

Kudüs'te bugün de yıkım vardı

İsrail'e ekipleri bugün de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı noktalarında Filistinlilere ait iki meskeni yıktı.

Görgü şahitleri, belediye ekiplerinin Doğu Kudüs’ün Şuafat Mahallesi'nde Macid Ebu İyşe adlı Filistinlinin dükkânını ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını belirtti.

İsrail ekiplerinin ayrıca, Cebel el-Mukebbir bölgesinde Muhammed el-Mağribi adlı Filistinlinin evinin üst kısmını yıktığı kaydedildi.

Ev sahibi Muhammed el-Mağribi'nin kız kardeşi Hena el-Mağribi, yaptığı açıklamada, ağabeyinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "İsrailliler ev ahalisinin eşyalarını dahi çıkarmalarına izin vermedi ve eşyalarla beraber yıkımı gerçekleştirdi." dedi.

"Aç ve açıkta kalsak da Kudüs'ten gitmeyeceğiz"

Filistinlilerin Kudüs'teki varlığının İsrail'in hedefi olduğunu söyleyen Mağribi, "İsrail, 1967'de Kudüs'ü işgal ettiğinde Eski Şehir bölgesindeki El-Mağaribe (Faslılar) Mahallesi'ndeki evimizi yıktı. Kardeşimin oğlu da 10 yıl önce İsraillilerin kurşunuyla şehit oldu. Aç ve açıkta kalsak da Kudüs'ten gitmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail’e bağlı ekiplerin yıkımlarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ekipleri geçen hafta da Ra's Hamis Mahallesi'nde Filistinlilere ait 14 dükkânı yıkmıştı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve kenti Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.

İsrail çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

AA

Etiketler: filistin, kudüs, israil zulmü
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