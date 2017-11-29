Kudüs’ü Yahudileştirme inadı sürüyor

İsrail’in Haaretz gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, parlamentoda bakanlardan oluşan Mevzuat Komitesinin, aşırı sağcı Eğitim Bakanı Naftali Bennett ve Kudüs İşleri Bakanı Zeev Elkin’in sunduğu İsrail’de daimi ikamet izni taşıyan binlerce Filistinlinin yaşadığı Şufat Mülteci Kampı ve Kefr Akab mahallelerinin Kudüs’ten ayrılmasını öngören kanun teklifini onayladığı belirtildi.

Teklifin 9 “evet”, 7 “hayır” oyuyla kabul edildiği duyurularak, komitede onaylanmasının parlamentoda ikinci ve üçüncü okumalarının yapılmasının önünü açtığı aktarıldı. Teklifin ilk okumasının geçen temmuz ayında yapılarak onaylandığı, yasalaşması için ikinci ve üçüncü okumaların da kabul edilmesi gerektiği ifade edildi. “İsrail ve Mısır, ABD’yi İran’ı bombalamaya zorladı’’ Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail ve Mısır’ın 2015’te Barack Obama yönetimini “İran’ı bombalamaya zorladığını” söyledi. Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen bir forumda konuşan Kerry, İsrail ve Mısır’ın Tahran yönetimi ile 2015’te imzalanan nükleer anlaşma öncesinde Obama yönetimini “İran’ı bombalamaya zorladığını” belirtti. Birçok kral ve devlet başkanının da ABD’ye “İran’ın anlayacağı tek dilin bombalama olduğu” telkininde bulunduğunu aktaran Kerry, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da “İran’a saldırması için ABD’yi kışkırttığını” vurguladı. AA

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