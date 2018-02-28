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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

‘Kudüs üç din için de kutsal’

28 Şubat 2018, Çarşamba
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesinin, kiliseleri vergiye bağlama planına ilişkin, “Umarız bir an önce bu soruna bir çözüm bulunur. Kudüs üç din için de kutsal bir kent.” dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman es-Safadi Brüksel’de ortak basın toplantısı düzenledi. Yüksek Temsilci, bugün Brüksel’de bulunan Arap ülkelerinin dışişleri bakanları ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile Ortadoğu’daki barış sürecini ele alacaklarını ifade etti.

İsrail ile Filistin arasındaki ilişkilere değinen Mogherini, başkentleri Kudüs olan iki devletli bir çözümden yana olduklarını ve tüm İsrail yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu yineledi. Mogherini, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesinin, kentteki kilise ve bu kiliselere ait gayrimenkulleri vergiye bağlama planına tepki göstererek “Umarız bir an önce bu soruna bir çözüm bulunur. Kudüs üç din için de kutsal bir kent. Şehrin bu özel karakterine herkesin saygı duyması gerekir.” diye konuştu. 

“Kudüs barışın sembolü olmalıdır”

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi de Arap Birliği ve AB’nin bir araya gelmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek Arap dünyasının, ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıması kararının yasa dışı olduğu konusunda hemfikir olduğunu anımsattı. Arap dünyasının kalıcı ve kapsamlı barış için sağlam ve tereddütsüz desteğinin sürdüğünü de belirten Safadi, bu barışın ancak Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olacak şekilde iki devletli çözümle elde edileceğini söyledi. Safadi, “Kudüs barışın sembolü olmalıdır. Maalesef bu, Kudüs işgal altında, korku ve çaresizliğe rehin tutulduğu müddetçe mümkün değil.” dedi.

Malezya’dan ABD’ye tepki

Malezya hükümeti, ABD yönetiminin, Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşıma planından kaygı duyuyor. Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta Kudüs’e taşıma planının kaygı verici olduğu belirtildi. Açıklamada, “ABD’nin Kudüs kararı, Filistin-İsrail arasındaki çözüm çabalarını baltalayacak ve daha da tehlikeye atacaktır. Malezya her zaman iki devletin arasındaki meselelerin çözülmesini desteklemektedir.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca Malezya’nın adaletli ve kalıcı bir çözüm için diğer ülkelerle ortak hareket edeceği vurgulandı. 

 

AA

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