Kudüs uleması: Felaket olur

Kudüs uleması, İsrail’in Mescid-i Aksa için özel bir polis birimi kurma girişimini “felaket” olarak nitelendirİRken, “Bu tür fiiller bölgeyi bir bütün olarak savaş ve çatışmaya sürükler” denildi.

Kudüs uleması, İsrail Kamu Güvenlik Bakanı Gilad Erdan’ın, “Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilerin düzenlediği saldırıları engellemek” iddiasıyla hazırladığı güvenlik planı ile bu çerçevede Mescid-i Aksa için özel bir polis birimi kurma girişimini “felâket” olarak nitelendirdi. “Kudüs Vakıflar, İslâm Mukaddesatı ve İşleri Konseyi”, “Yüksek İslâm Heyeti”, “Filistin Fetva Kurulu” ve “İslâmî Vakıflar İdaresi”nden yapılan ortak yazılı açıklamada, “Bu tür fiiller bölgeyi bir bütün olarak savaş ve çatışmaya sürükler. İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’ya (Harem-i Şerif) yönelik mütekebbir eylemleri ve ihlâlleri savaş ve çatışmalara neden olacaktır.” denildi. İsrail’in güvenlik planı çerçevesinde kurulması planlanan özel polis birimi için “felâket” değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, “Biz sonuçlarından kimsenin memnun olmayacağı böylesi bir adımı atmamaları için İsrail polisini ve arkasında bulunan siyasi erki uyarıyoruz.” ifadelerine yer verildi. AA

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