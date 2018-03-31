Kudüs ümmet meselesidir

Türkiye, Filistin ve çeşitli İslâm ülkelerinden âlimler, akademisyenler Kudüs ve Filistin için bir araya geldi.

Filistin Âlimler Birliği ve Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği (UMAD) tarafından düzenlenen Kudüs ve Filistin için Türkiye Âlimler Buluşması, Türkiye, Filistin ve diğer İslam ülkelerinden çok sayıda kanaat önderini bir araya getirdi. Esenler’de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Filistin Âlimler Birliği Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri, Türkiye’nin Mescid-i Aksa konusunda herkesten daha hassas olduğunu ve bu konuda özel bir mesuliyeti bulunduğunu söyledi. ''Bu çok acı bir durum"

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