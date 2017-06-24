Kudüs’ün kurtarılması herkesin görevi

Hamas tarafından, her yıl Ramazan ayının son Cumasında kutlanan Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yayınlanan mesajda, oynanan oyunlara ve kurulan komplolara rağmen İslâm âleminin Kudüs’ü ve Filistin’i unutmadığı belirtildi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, “Dünya Kudüs Günü, Kudüs’ün ve Filistin’in ümmetin kalbindeki ve vicdanındaki yerinin teyididir. Ümmet oynanan bütün oyunlara ve kurulan bütün komplolara rağmen Kudüs’ü unutmadı, unutmayacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Kudüs’ün kurtuluşu için İsrail’le girilecek gerçek bir mücadelede ümmetin birlik ve beraberliğini, gücünü yeniden kazanmasının zaman meselesi olduğunu vurgulayan Berhum, Kudüs’ün kurtarılmasının herkesin görevi olduğuna işaret etti. Müslümanlara Filistin’e ve direnen Filistin halkına destek verme çağrısı yapan Berhum, Hamas ve Filistin halkının da bedeli ne olursa olsun direniş seçeneğinden vazgeçmeyeceğini kaydetti. Kudüs Yahudileştiriliyor Gazze’de Uluslar arası Filistin İntifadasını Destekleme Kongresi tarafından Dünya Kudüs Günü dolayısıyla konferans düzenlendi. Kentte bir otelde Hamas ile İslâmî Cihad hareketlerinin yöneticilerinin yanı sıra Filistinli bazı gazeteci ve yazarların katılımıyla Gazze ve İran’ın ortak gerçekleştirdiği konferansın ardından iftar verildi. Toplantıya telekonferans yöntemiyle katılan İran Parlamentosu Başkanı Dışişleri Danışmanı ve kongrenin Genel Sekreteri Hüseyin Emir Abdullhiyan, İsrail’le normalleşme sürecine girilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan ise Dünya Kudüs Günü’nde Kudüs intifadasını desteklemek için bir araya geldiklerini söyledi. Kudüs’ün, İsrail’le olan mücadelenin temel duraklarından ve ümmetin temel meselesi olduğunu vurgulayan Rıdvan, “İsrail işgali; Kudüs, akidemiz ve insanlık için tehlike oluşturuyor. Kudüs gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya, Yahudileştiriliyor ve İslâmî kimliği değiştiriliyor.” diye konuştu.

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