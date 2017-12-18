Kudüs yalnız değil

ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıması kararı Avrupa’nın birçok şehrinde protesto edildi.

ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararı, Hollanda’nın Rotterdam kentinde protesto edildi. Farklı sivil toplum kuruluşları tarafından Rotterdam’da düzenlenen gösteriye, aralarında Hollandalıların da bulunduğu yaklaşık 150 kişi katıldı. “Kudüs Filistin’in başkentidir” ve “Onların mücadelesi bizim mücadelemiz, uluslararası dayanışma” yazılı döviz ve pankartlar açan göstericiler, “Özgür Filistin” ve “Özgür Kudüs” sloganları attı. Gösteri sırasında konuyla ilgili broşür dağıtıldı.

Birbirimize ihtiyacımız var

Müslümanların kurduğu NIDA Partisinin lideri Nourdin El Ouali, burada yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, işgal altındaki Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıdığı yönündeki kararı nedeniyle umutlu kalabilmenin zorlaştığını söyledi. Ouali, “Umutlar azalsa da sizin gibi insanlar haksızlığı görünce korkmadan ayağa kalkarak ve hakkı haykırıp doğruları söyleyerek mücadele ettikçe Filistin’e özgürlüğün geleceğine inanıyorum. Birbirimize çok ihtiyacımız var. Hep beraber yeni nesillere tarihi anlatarak hakkı öğretmemiz gerekir. Gerçekler bilinmezse adalet olmaz.” dedi.

Filistin’e özgürlük

ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararı, Almanya’nın Frankfurt kentinde protesto edildi. Filistinli gruplar tarafından Frankfurt’ta düzenlenen gösteride, protestocular Merkez Tren İstasyonu civarında bir araya gelerek yürüyüşe geçti. ABD’nin kararına tepki gösteren protestocular, daha sonra Kaiserstrasse Caddesi üzerinden Rossmarkt Caddesi’ne kadar yürüdü. Göstericiler yürüyüş boyunca, “Biz Antisemitist değiliz, biz Yahudi karşıtı değiliz”, “Kudüs Filistin’in başkentidir”, “Filistin’e özgürlük” şeklinde sloganlar attı. Türklerin ve Almanların da katıldığı yürüyüşte Filistin, Almanya ve Türkiye bayrakları ile “Kudüs her zaman Filistin’in başkenti kalacak” yazılı dövizler taşındı. Goethe Meydanı’nda toplanan yaklaşık bin kişi, burada kurulan platformda yapılan konuşmaları dinledi.

‘Biz Kudüs’ün muhafızlarıyız’

Fransa’nın Strazburg kentinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararını protesto eden yaklaşık 2 bin kişi, “Filistin’in başkenti Kudüs’e destek” mitingi düzenledi. İsrail askerleri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembolü olan 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi’nin adı verilen kolektif, Strazburg Gar Meydanı’nda “Filistin’in başkenti Kudüs’e destek ve Trump’ın kararını protesto etmek” üzere miting yaptı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı mitingin, Strazburg ve çevresinde bulunan, aralarında Cojep, UETD Alsace, Mevlevi Cevheri, Al Andalous, Abyssinie ve La Cigogne Humanitaire derneklerinin de olduğu 13 sivil toplum kuruluşu tarafından desteklendiği belirtildi. “Kudüs Filistin’in başkentidir”, “Biz Kudüs’ün muhafızlarıyız”, “Kudüs’e sahip çıkın” şeklinde sloganların atıldığı mitingde konuşma yapan Cojep France Başkanı Kadir Güzle, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Kudüs’ün statüsü hakkındaki kararı tanımama ve Filistin’e destek verme çağrısı yaptı.

‘ABD inandırıcılığını yitirmiştir’

Avusturya’nın başkenti Viyana’da çok sayıda gösterici, ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasını protesto etti. ABD’nin Viyana Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, “Apartheit rejimine hayır”, “Özgür Filistin” ve “Kudüs kuşatmasına hayır” pankartları açtı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı gösteride konuşan Avusturyalı aktivist Wilhelm Langthaler, ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Bu skandal karar ile ABD’nin İsrail’in hamisi olduğunu açıkça gösterdi.” ifadesini kullandı. Langthaler, “ABD’nin İsrail’i açıkça desteklemesi, ABD dış politikasının çöktüğünü gösteriyor. ABD’nin bu kararıyla Ortadoğu’da barış sürecine destek olmak bir yana bizatihi bozulmasına neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum İsrail ve ABD’nin aynı tarafta yer aldığını gösteriyor. Bu kararla ABD arabulucu rolünü yitirmekle kalmamış aynı zamanda inandırıcılığını da yitirmiştir.” dedi.

Karar tek taraflı ve hukusuksuz

ABD’nin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararı, Almanya’nın Hagen ve Bonn kentlerinde protesto edildi. Hagen kentinde Türk sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa oluşturduğu “Hagen’ın Müslümanlar’ı” inisiyatifinin gösterisine diğer ülkelerden Müslümanlar da destek verdi. Berlinerplatz’daki Hagen Merkez Tren İstasyonu çevresinde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen protestocular, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. İnisiyatif adına açıklamada bulunan Yücel Alioğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi başına tek taraflı olarak Kudüs’ü hukuksuzca İsrail’in başkenti olarak ilan etmesini asla tanımadıklarını belirtti. Alioğlu, “Kudüs Filistin’in başkentidir. Bugün binlerce kişi burada bunu haykırıyor. Hagen’lı Müslümanlar olarak her ayın ilk cuması aynı yerde buluşarak bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz.” dedi.

İsrail’de ‘utanç yürüyüşü’

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de yaklaşık İsrailli, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Netanyahu’yu protesto etti. Yolsuzluk soruşturmasından polise yedi kez ifade veren Netanyahu’ya karşı kitlesel gösteriler sürüyor. “Utanç yürüyüşü” adıyla cumartesi günleri düzenlenen protesto gösterilerinin bu hafta üçüncüsü gerçekleştirildi. Tel Aviv’deki Rotschild Bulvarı’nda toplanan göstericiler, Netanyahu karşıtı sloganlar atarak Habima Meydanı’na kadar yürüdü. “Netanyahu’yu yolsuzluk davasından kurtarmak” için hazırlandığı eleştirilerine yol açan, polisin üst düzey devlet yöneticileriyle ilgili soruşturmalarda savcılara dava açma tavsiyesinde bulunma yetkisini elinden alan yasa tasarısına karşı öfkelerini dile getiren kalabalık, Netanyahu’nun hapse atılması yönünde taleplerini dile getirdi.