Kullanılması 'yasak': Gazze'de yaralılar 'tahrip uçlu mermiyle' hedef alınmış!

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde yaralananların yüzde 51'inin kullanılması yasak olan tahrip uçlu mermiyle (çift patlar mermi) hedef alındığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde yaralananların yüzde 51'i tahrip uçlu mermiyle vuruldu. Yasak olan bu silahın kullanılması ölü ve ağır yaralı sayısını artırdı." ifadelerine yer verdi. Kudra'nın açıklamasında, 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde şehit olan Filistinlilerin sayısının 127'ye ulaştığı, 14 binden fazla kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Sözcü dün yaptığı yazılı açıklamada da İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisi düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde, biri çocuk 4 Filistinlinin şehit olduğunu duyurmuştu. AA

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