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10 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kuran-ı Kerim ve hadislerde geçen bitkiler bir araya getirildi

10 Kasım 2018, Cumartesi 17:30
Katar'ın başkenti Doha'da kurulan manevi, bilimsel ve çevresel kavramların iç içe geçtiği bir atmosfere ev sahipliği yapan Kur'an Botanik Bahçesi'nde "Kuran-ı Kerim ve hadislerde adı geçen bitkiler" tek bir çatı altında buluşuyor.

Katar Kurumu'nun girişimiyle projelendirilen, dünyada kendi alanında ilk ve tek olma özelliğini taşıyan bahçenin Müdiresi Fatıma Bint Salih el-Halifi, yaptığı açıklamada, projenin botanik bahçe dünyasına yeni bir anlayış getirmeyi amaçladığını söyledi.

Bahçenin, çevre ve bitkilerin korunma şeklini göstermeyi hedeflediğini ifade eden Halifi, bahçenin diğer bir öneminin "insanı, toprağı ve doğayı korumaya davet eden İslam öğretisini gelecek nesillere vurgulamak olduğunu" aktardı.

6 bin 825 adet bitki

Gelecek yıl nisan ayında resmi olarak açılacak bahçede ayet ve hadislerde zikredilen 59 çeşit bitkinin yer aldığını belirten Halifi, Kuran-ı Kerim'de aralarında zakkum ve kurt üzümünün de bulunduğu 20 çeşit bitkiden bahsedildiğini söyledi.

Halifi, hadislerde ise yaklaşık 52 bitki türünden bahsedildiğini bunlardan 39'unun da Kuran-ı Kerim'de zikredilmediğini ifade etti.

Bahçede bunların dışında aralarında ağaçlar, uzun ömürlü bitkiler, fidanlar, çöl bitkileri, ılıman ve tropik iklim bitkilerinin de olduğu 6 bin 825 adet nebatatın yer aldığını kaydetti.

Bahçenin sosyal yaşam üzerindeki rolleri

Bahçenin sosyal alanda önemli roller oynadığını ifade eden Halifi, bunlardan birinin öğretim konusunda olduğunu ve bu alanda Katar'da farklı yaş grupları için bitkiler ve çevre hakkında temel bilgiler, pratik uygulamalar üretmeyi amaçlayan bir eğitim programı sunduğunu aktardı.

Halifi, bir diğer rolün de çevreyi kapsadığını, bahçenin araştırma ve koruma amacıyla dünyanın farklı bölgelerinden toplanan çeşitli bitkileri bir araya getirdiğini ifade etti.

Kur'an Botanik Bahçesi'nin ayrıca tüm botanik bilimlerde araştırma ve geliştirme, biyoteknolojinin kullanımı, medikal, ekonomik ve kültürel miras olarak bitkilerden maksimum fayda sağlamayı amaçlayan bir program aracılığıyla eğitim konusunda da rol üstlendiğini söyledi.

Öte yandan bahçenin, bitkilerin insan hayatındaki rolü ve geleneksel kullanımları üzerine de yoğunlaşarak kültürel anlamda da bir etki yarattığını ifade eden Halifi, bahçenin ayrıca toplumun her yaştan kesimi için eğlence ve ilham mekânı olma yönündeki hedefini de sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Katar, botanik bahçe, Kuran-ı Kerim, hadisler
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