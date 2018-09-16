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16 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

'Kurtuba Ulu Camii, Katolik Kilisesi'ne ait değildir'

16 Eylül 2018, Pazar 13:31
İspanyol uzmanlar, 12 yıl öncesine kadar devlete ait olan Kurtuba Ulu Camisi’nin Katolik Kilisesinden alınması için Anayasa Mahkemesine gidilmesi tavsiyesinde bulundu.

İspanyol uzmanlar, Endülüs İslam döneminin ayakta kalan en önemli eserlerinden Kurtuba Ulu Camisi’nin hiçbir zaman Katolik Kilisesine ait olmadığını belirterek, kilisenin sahiplik iddiasının Anayasa Mahkemesine götürülmesini önerdi.

Kurtuba Ulu Camisi’ne ev sahipliği yapan İspanya’nın Cordoba kenti belediyesinin görevlendirdiği komisyon, katedral olarak kullanılan yapı ile ilgili raporunu tamamladı.

Belediye Meclisine sunulan raporda, tarihi analizlerin, kilisenin 2006 yılında “Kutsal Katedral Kilisesi” olarak adlandırdığı yapıya hiçbir zaman sahibi olmadığını ve olmayacağını gösterdiği belirtildi.

Kilisenin sahiplik iddiasıyla oluşan 12 yıllık durumun adaletsiz olduğu ve vatandaşların menfaatine ters düştüğü vurgulanarak bazı çözüm önerileri sunuldu.

“Anayasa Mahkemesine gidilsin”

Bunlar arasında Anayasa Mahkemesine kilisenin sahiplik iddiasının geçersiz kılınması amacıyla gidilmesi ilk sırada yer alırken bunun için yeterli parlamenter desteğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekildi.

Eğer bu yolla başarı elde edilemezse belediyenin normal mahkemelere gitmesi önerisinde bulunulan raporda, ancak bunun da süreci uzatabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporu hazırlayan heyette eski UNESCO Başkanı Federico Mayor Zaragoza, tarihçiler Alejandro Garcia Sanjuan, Juan Bautista Carpio ile haziran ayında başbakan yardımcısı olduğu için raporu imzalayamayan Carmen Calvo yer aldı.

Kurtuba Ulu Camisi

Endülüs dini mimarisinin en tanınmış ve en büyük binası olan Kurtuba Ulu Camisi'nin yapımına 786’da Birinci Abdurrahman zamanında başlanmıştı.

Zaman içerisinde çeşitli ekler ve değişikliklerle büyütülen ve içerisinde 100’den fazla mermer sütun bulunan cami, kentin 1236 yılında Kastilya Krallığı’nın eline geçmesinin ardından Cordoba Katedraline dönüştürülmüştü.

Sonraki yıllarda bazı sütunları yıkılarak içine bir katedral inşa edilen yapının minaresinin de büyük bir bölümü yıkılarak çan kulesi yapılmıştı.

1984’te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine giren yapı, 2006 yılında İspanyol devletine aitken Katolik Kilisesine geçmişti. 

AA

Etiketler: İspanya, Kurtuba, Ulu Camii, Endülüs
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