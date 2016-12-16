Kuş gribi İngiltere'ye sıçradı

​İngiltere'de bir hindi üretim çiftliğinde kuş gribi görüldüğü bildirildi.

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Dairesi'nden (Defra) yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Lincolnshire bölgesinde bulunan bir hindi üretim çiftliğinde kuş gribi virüsünün görüldüğü doğrulandı. Defra açıklamasında, virüsün toplum sağlığına ve tüketicilere yönelik riskin "çok düşük" olduğu kaydedilirken, ölümcül virüsün görüldüğü çiftlikteki kanatlıların birçoğunun öldüğü, kalanların ise itlaf edileceği bildirildi. Virüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında çiftliğin etrafındaki 10 kilometrelik alanın yasaklı bölge ilan edildiğini duyuran Defra, virüsün son yıllarda endişe yaratan ve insan ölümlerine yol açan H5N1 türevi olmadığını vurguladı. Defra ayrıca, virüsün, yaklaşan Noel döneminde bolca tüketilen hindi stoklarını etkilemesinin beklenmediğini aktardı. Adadaki son kuş gribi vakasına bu yılın başında, İskoçya'nın Dunfermline kentindeki bir tavuk çiftliğinde rastlanmıştı. AA

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