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1 EYLÜL 2017 CUMA - YIL: 48

Kutsal topraklarda hac heyecanı: Hacılar Mina’da şeytan taşladı...

01 Eylül 2017, Cuma 17:33
Dün akşam saatlerinde Arafat'tan Müzdelife'ye geçen hacılar, burada akşamla yatsı namazını cem ettikten sonra geceyi dua ederek geçirdi.

Hacıların büyük bir kısmı güneşin doğuşunun ardından Müzdelife'den Minaya doğru hareket ederken, bazılarının ise daha sakin olması sebebiyle gece yarısından hemen sonra yola çıkmayı tercih ettiği görüldü.

Mina'da bugün sadece büyük şeytanı taşlayacak olan hacılar, kurbanlarını kesip saçlarını tıraş ettikten sonra "ziyaret (ifada) tavafı" yaparak ihramdan çıkacak.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününü de Mina'da geçirecek olan hacılar, burada her gün 3 şeytanı taşlayacak. Hacıların bayramın 4'üncü gününde de Mina'da şeytan taşlaması gerekiyor.

Hacı sayısı 2 milyon 352 bin 122

Öte yandan Suudi Arabistan İstatistik Kurumu, 2017'nin son beş yılın en kalabalık hac mevsimi olduğunu duyurdu. 

Kurumdan yapılan açıklamada, "2017 yılında toplam 2 milyon 352 bin 122 kişinin hac ibadetini yerine getirerek hacı olduğu" belirtildi. Bu kişilerden 229 bin 308'inin Suudi Arabistan vatandaşı veya ülke içinde oturma izni bulunan kişiler olduğu aktarıldı. 

Bu yıl "son beş yılın en kalabalık hac mevsimi" olduğuna işaret edilen açıklamada, 2016'da 1 milyon 862 bin 909, 2015'te 1 milyon 952 bin 817, 2014'te 2 milyon 85 bin 238 ve 2013'te ise 1 milyon 980 bin 249 kişinin kutsal topraklara gelerek hac ibadetini yerine getirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hacıların taşınması için bu yıl 31 bin 569 aracın tahsis edildiği belirtildi. 

Hacılar Mina’da şeytan taşladı

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, sabahın ilk Işıklarıyla birlikte Müzdelife’den hareket ederek Mina’ya ulaştı.

Akşam saatlerinde Arafat’tan Müzdelife’ye geçen hacılar, burada akşamla yatsı namazını cem ettikten sonra geceyi dua ederek geçirdi.

Hacıların büyük bir kısmı güneşin doğuşunun ardından Müzdelife’den Minaya doğru hareket ederken, bazılarının ise daha sakin olması sebebiyle gece yarısından hemen sonra yola çıkmayı tercih ettiği görüldü. Mina’da dün sadece büyük şeytanı taşlayan hacılar, kurbanlarını kesip saçlarını tıraş ettikten sonra  “ziyaret (ifada) tavafı” yaparak ihramdan çıkacak. Bayramın ikinci ve üçüncü gününü de Mina’da geçirecek olan hacılar, burada her gün 3 şeytanı taşlayacak. Hacıların bayramın 4’üncü gününde de Mina’da şeytan taşlaması gerekiyor.

AA

Etiketler: hac mevsimi
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