Kuveyt prensi, cinayet suçundan idam edildi

Kuveyt kraliyet ailesi El Sabah'ın prenslerinden biri, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan idam edildi.

Kuveyt devlet ajansı KUNA'nın bildirdiğine göre bu infaz, Kuveyt'te bir kraliyet ailesi üyesine verilen ilk idam cezası oldu. Prens Faysal Abdullah El Caber El Sabah, diğer altı mahkumla birlikte Kuveyt merkez cezaevinde infaz edildi.

El Sabah'ın suçunun, 'tasarlayarak adam öldürme' ile 'ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma' olduğu belirtildi. Prens, 2010 yılında bir başka prens olan kuzenini öldürme suçundan mahkum edilmişti.

Kocasının ikinci evliliğini yaptığı düğünü basan kadın da idam edildi

İdam edilenler arasında, kocasının ikinci evliliğini gerçekleştirdiği düğünü basarak çok sayıda kişiyi öldüren kadın mahkum da yer aldı. İsminin Nusra El Enezi olduğu aktarılan kadın, kocasının ikinci eş aldığı düğün sırasında bir çadırı ateşe vermiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40'tan fazla davetlinin ölümüne neden olmuştu.

Bangladeş, Mısır, Etiyopya ve Filipinler asıllı diğer mahkumlar da cinayet, cinayet teşebbüsü, insan kaçırma ve tecavüz gibi çeşitli suçlar nedeniyle idam edildi. Mahkumların üçünün erkek, ikisinin kadın olduğu aktarıldı.

İnsan hakları örgütü, artan idam cezalarına dikkat çekiyor

Bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn de, 2010'den beri ilk idam cezasını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmişti. Reprieve insan hakları örgütüne göre Körfez ülkelerinde idam cezasının artış gösterdiği bir dönemde gerçekleşen infaz, Kuveyt'te 2013'ten beri verilen ilk idam cezası olma özelliği de taşıyor.