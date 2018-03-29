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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Kuzey-Güney Kore zirvesinin tarihi belli oldu

29 Mart 2018, Perşembe 11:38
Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un 27 Nisan'da görüşeceği bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in 27 Nisan'da görüşeceği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey ve Güney Koreli üst düzey yetkililerden oluşan heyetler, bugün sınır köyü Panmunjom'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Kim ve Moon'un 27 Nisan'da Panmunjom'un güney tarafında "Barış Evinde" (Peace House) yapılacak zirveye katılacağı belirtildi.

Heyetlerin gelecek hafta çarşamba günü zirvenin güvenliği ve protokolünü ele almak üzere çalışma toplantısı yapılması konusunda mutabakata vardığı da kaydedildi.

Kuzey Kore heyetinin başkanı Ri Son-gwon, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, "Son 80 gündür daha önce rastlanmamış çok sayıda dramatik olay meydana geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey ve Güney Kore zirveleri en son 2000 ve 2007 yıllarında Pyongyang'da yapılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim'in Moon ile görüşmesinin ardından mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Kuzey Kore'de nükleer tesiste faaliyet artışı

Bu arada Jane's Intelligence Review dergisinde yayımlanan analize göre, geçen ay çekilen uydu fotoğrafları, Kuzey Kore'nin Yongbyon Nükleer Araştırma Merkezinde faaliyet artışını ortaya koydu.

Fotoğrafları inceleyen uzmanlar, deneysel hafif su reaktöründe bir ön testin başlatılmış, bir diğer reaktörün devreye sokulmuş olabileceğini ve her iki reaktörün nükleer silah için gerekli fisil maddesini üretmek amacıyla kullanılabileceğini ileri sürdü.

Analizde, uluslararası tetkikler olmadan reaktörün elektrik üretimi ya da silah yapımı için mi kullanıldığını kesin olarak söylemenin mümkün olmadığı vurgulandı.

Kuzey Kore haberleri ve analizlerini içeren internet sitesi 38 North'da yayımlanan haberde de uzmanların, Yongbyon'daki bir diğer reaktörde faaliyet tespit ettiği, bunun "Kuzey Kore'nin büyük olasılıkla nükleer programı için plütonyum üretimini sürdürdüğü" anlamına gelebileceği kaydedildi.

AA

Etiketler: Kuzey Kore, Güney Kore, görüşme
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