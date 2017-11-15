Kuzey Kore, ABD Başkanı Trump'ı 'ölüme mahkum etti'

Kuzey Kore resmi medyası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a hakaret ettiği gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ölüm cezası'nı hak ettiğini yazdı. Rodong Sinmun gazetesi ayrıca Güney Kore ziyareti sırasında iki ülke arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi ziyaret etmeyen Trump'ı 'korkaklıkla' suçladı.

Kuzey Kore'de devlet kontrolündeki Rodong Sinmun gazetesi Trump'a yönelik ağır ifadeler içeren bir editoryal yazı yayınladı.

​'KORE HALKI TARAFINDAN ÖLÜME MAHKUM EDİLEN İĞRENÇ BİR SUÇLU OLDUĞUNU BİLMELİ'

Gazetenin makalesinde "Trump'ın asla affedilemez en büyük suçu, onun kötü niyetle yüce liderliğin onurunu incitmeye cesaret etmiş olmasıdır. O Kore hakı tarafından ölüme mahkum edilen iğrenç bir suçlu olduğunu bilmeli" ifadeleri kullanıldı.

'ASKERLERİMİZİN GÖZLERİNE BAKMAKTAN ÇOK KORKTU'

Gazete ayrıca makalede Trump'ın Güney Kore temasları sırasında iki Kore arasındaki 'askerden arındırılmış bölgeyi' ziyaretten vazgeçmesine de yer verdi.

Trump'ı taşıyan helikopter kalkıştan 5 dakika sonra 'kötü hava koşulları' nedeniyle bölgeye ziyareti iptal etmişti.

Makalede iptal nedenine ilişkin "(Sebep) hava değildi. Sadece ters ters bakan askerlerimizin gözlerine bakmaktan çok korktu" ifadelerini kullandı.

Trump, Güney Kore'yi de içeren 12 günlük Asya ziyaretinde Kuzey Kore'de 'zalim bir dikatatörlük' olduğunu söylemiş, Kim ile arasındaki kişisel hakaretlere varan atışmalara bir yenisini ekleyerek Twitter'dan "Kim neden 'ihtiyar' diyerek beni aşağılıyor? Ben onu hiçbir zaman 'kısa ve şişman' diye çağırmadım" diye yazmıştı.